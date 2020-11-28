الأهلي طرابلس يواجه أبوسليم وديا سرا

مباراة سابقة بين الأهلي طرابلس وأبوسليم (المركز الإعلامي)

يخوض فريق الأهلي طرابلس الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت مباراته الودية الثالثة بملعب طرابلس الدولي أمام فريق نادي «أبوسليم»، أحد فرق الدوري الممتاز.

تأتي المباراة استعدادًا للفريقين قبل الدوري الليبي الممتاز وقبل مواجهة «الأهلي طرابلس» الأفريقية في «الكونفدرالية».

تعد هذه هي ثالث مباراة ودية لفريق «الأهلي طرابلس» بعد عودة نشاطه، حيث استقبل في طرابلس فريق «باميندا» الكاميروني في مباراتين وديتين، خسر الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف وتعادل في الثانية سلبيًّا.

مدرب الفريق التونسي جلال القادري طلب من ادارة النادي عدم نقل المباراة التي ستقام مساء اليوم مرئيا.