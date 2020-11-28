انطلاق دوري إياب الجولف بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 28 نوفمبر 2020, 07:06 مساء


أكد الأمين العام للاتحاد الليبي للجولف حسين أبوعرقوب، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن ملعب «نسيم البحر» للجولف بطرابلس يشهد اليوم السبت انطلاق مباريات الجولة الأولى لمرحلة الإياب لدوري الجولف بطرابلس للدرجتين الأولى والثانية، المؤجلة من الأسبوع الماضي بسبب الظروف الجوية.

وأضاف أبوعرقوب: «ستقام اليوم ست مباريات، بواقع ثلاث مباريات لكل فئة في الدرجة الأولى، أبي الأشهر يقابل قرقارش التخصصي، والاتحاد يلتقي الملعب الليبي، وفشلوم يتبارى مع الترسانة، وفي الدرجة الثانية أبي الأشهر يلتقي الملعب الليبي، وفشلوم مع الضواحي، وقرقارش التخصصي يواجه أبوسليم».

الفئة الأولى يتصدرها الاتحاد برصيد 15 نقطة ويلاحقه فشلوم 12 نقطة، وثالثًا أبي الأشهر 9 نقاط ورابعًا قرقارش التخصصي 6 نقاط، وخامسًا الملعب الليبي 3 نقاط، وسادسًا الترسانة دون نقاط.

والفئة الثانية يتصدرها فشلوم برصيد 15 نقطة وثانيًا الملعب الليبي 9 نقاط وثالثًا فريقا أبي الأشهر وأبوسليم برصيد 6 نقاط لكل منهما، وخامسًا فريقا الضواحي وقرقارش التخصصي برصيد 3 نقاط لكليهما.

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