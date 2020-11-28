بعثة «النصر» تصل الجزائر في طائرة خاصة لملاقاة «شباب بلوزداد»

بعثة فريق النصر (وال)

وصلت بعثة فريق «النصر» الأول لكرة القدم، اليوم السبت، على متن طائرة خاصة إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية.

هذا وسيخوض الفريق بقيادة المدرب المصري محمد عودة، مساء اليوم، تدريبه على الملعب الجانبي لملعب «الخامس من جويلية» أو الملعب الرئيسي للمباراة، وذلك استعدادًا لملاقاة فريق «شباب بلوزداد» مساء غد الأحد على تمام الساعة السادسة مساءً، بحسب ما ذكرته «وال».

يفتتح فريق «النصر» موسمه الأفريقي في دوري الأبطال بمواجهته لبطل الجزائر «شباب بلوزداد» الجزائري بملعب «الخامس من جويلية» بالجزائر وسيخوض «النصر» هذه المغامرة الأفريقية بقيادة ممثل المدرسة التدريبية المصرية، المدرب محمد عودة في أول اختبار له.

يضم الفريق عناصر محلية شابة جديدة أغلبها يخوض الرهان الأفريقي لأول مرة بعد الخروج والمغادرة الجماعية لأبرز لاعبيه الذين ساهموا في قيادة الفريق لربع نهائي «الكونفدرالية» الموسم الماضي، وتوجوا معه ببطولة آخر نسخة كروية في الدوري المحلي الممتاز.

ستشهد قائمة «النصر» الأفريقية تواجد ومشاركة ثلاثي محترف من بينهم ثنائي المنتخب الموريتاني وهما المهاجم الدولي موسى صمب وديلاي يالي اللذان التحقا بتدريبات الفريق بمعسكر القاهرة وبلاعب محترف ثالث قادم من ملاعب الجزائر وهو المدافع محمد خطير زيتي قادمًا من «وفاق سطيف» الجزائري.

وقد خاض فريق «النصر» تجربتين وديتين بمصر أمام كل من فريق العامرية المصري وتفوق «النصر» بثلاثة أهداف تناوب على إحرازها كل من الطيب العبيدي وأحمد الهرام من ركلة جزاء وعزالدين العقوري، ثم فقد نتيجة مباراته الودية الثانية أمام فريق «الإنتاج الحربي» بهدفين لهدف أحرزه اللاعب إدريس الضراط، وخاض مساء الأحد الماضي ثالث وآخر مبارياته التجريبية أمام فريق «إنبي» المصري وأسفرت عن تعادل الفريقين سلبيًّا دون أهداف.