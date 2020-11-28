أول تدريب رسمي لـ«خليج سرت» تحت قيادة جمال خميس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 28 نوفمبر 2020, 04:20 مساء
جمال خميس (فيسبوك)

وصل، أمس الجمعة، إلى سرت المدرب الوطني جمال خميس لتدريب الفريق الأول لـ«خليج سرت»، وسيكون للمدرب اليوم السبت أول تدريب رسمي للفريق.

ومن خلال التدريب اليوم سيتم تحديد أولويات واحتياجات الفريق خلال برنامج الاستعداد، بحسب الصفحة الرسمية لنادي «خليج سرت» عبر «فيسبوك».

وقد وضعت إدارة «خليج سرت» أمام المدرب مجموعة من الرياضيين وهو مَن سيختارهم بعناية، ومن بينهم مجموعة من رياضيي فئة الأواسط التي تم تصعيدهم.

ويعد المدرب جمال خميس من الأسماء المطروحة بقوة على الساحة المحلية، وسبق له أن درب عديد الفرق وحقق معها نتائج جيدة.

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