بقاء المرجيني يفتح ملف تقييم المدرب الوطني

علي المرجيني (المركز الإعلامي)

نفى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، يونس الكزة، ما تردد بشأن إقالة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، علي المرجيني، عقب الخسارة أمام غينيا الاستوائية، ليفتح بقاء المرجيني لفترة أخرى جديدة ملف المدرب الوطني في مواجهة نظيره الأجنبي، حيث قاد المنتخب الليبي الأول لكرة القدم في السنوات الأخيرة عدد غير قليل من المدربين، ما بين وطنيين وآخرين أجانب، أبرزهم الإسباني خافيير كلمينتي، والبرازيلي ماركوس باكيتا، وحتى التونسي فوزي البنزرتي، عمل كل منهم في ظروف مختلفة، ليحقق ما حقق، ويخفق من أخفق، ويرحل الجميع دون أن يعبأ بما قدم، فلا يهتم إلا بجمع الدولارات، وحال التأخر في السداد يلجأ للشكوى والتهديد كما فعل من قبل كلمينتي وباكيتا.

ما بين هذا وذاك، يقف المدرب الوطني على خط الاستعداد لتلبية نداء الوطن وإنقاذ الموقف، وكان أبرزهم جلال الدامجة، وعمر المريمي، اللذان جاءا في ظروف صعبة، ليحققا نجاحات ملموسة على خلفية ما تركه الأجانب، بعكس علي المرجيني الذي تولى المهمة لأول مرة أخيرًا، وقاد الفريق الوطني لخسارتين متتاليتين أمام غينيا الاستوائية، ليصبح «فرسان المتوسط» على بعد خطوات من وداع التصفيات.

سبق وظهر مدربون وطنيون في ظروف استثنائية، حاولوا تقديم شيء جيد، ففي 10 أكتوبر العام 2018، تولى عمر المريمي المهمة ليكون المدرب الثالث في المنتخب الوطني الليبي، خائضًا تصفيات الأمم الأفريقية «كان 2019»، التي أُقيمت في مصر بدلًا عن الكاميرون، بعد الرحيل السريع والمفاجئ للمدرب الجزائري عادل عمروش، ومن قبله المدرب الوطني جلال الدامجة، الذي بدأ افتتاح التصفيات أمام سيشل ليصبح المريمي في مباراتي نيجيريا المدرب الثالث في نفس التصفيات.

لم يكن المريمي ضمن حسابات اتحاد الكرة ولم يتردد في أروقته إلا بعد اعتذار المدرب المساعد السابق عبدالعاطي القبي، حيث بدأت علاقته بالمنتخب الليبي تتكون بمنصب المدرب المساعد للمدرب العام جلال الدامجة، ثم تسلم الحقيبة الفنية كاملة بعد رحيل الدامجة الذي عمل إلى جانبه في أربع مباريات دولية رسمية متتالية، بدأها من مباراتي ليبيا والجزائر ضمن تصفيات بطولة أفريقيا للمحليين، إلى جانب مباراتي غينيا كوناكري ذهابًا وإيابًا ومباراة الكونغو الديمقراطية ضمن تصفيات كأس العالم.

كانت مباراة تونس ضمن تصفيات الجولة الأخيرة للمونديال شهدت الظهور الأول له رسميًّا مدربًا عامًا، وهي المباراة التي أُقيمت بملعب رادس وأسفرت عن تعادل المنتخبين سلبًا دون أهداف، ثم قاد المنتخب الليبي في أربع مباريات ودية دولية ضمن بطولة كأس التحدي «سيكافا» بكينيا، ليقود بعدها «فرسان المتوسط» في ثلاث مباريات ودية تحضيرية أخرى أمام منتخبات الأردن وموريتانيا وبوركينا فاسو، ليسجل بعدها ظهورًا بارزًا في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي أُقيمت بملاعب المغرب.

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وقاد المنتخب الليبي لإحراز المرتبة الرابعة ليعود إلى موقعه السابق مدربًا مساعدًا، برفقة الجزائري عمروش في مباراة جنوب أفريقيا، ضمن تصفيات «الكان» الماضية، غير أن وجوده مدربًا ثانيًا لم يدم طويلًا، إذ سرعان ما تمت الاستعانة به مجددًا وللمرة الثانية ليعود إلى موقعه رجلًا أول، حيث قاد المنتخب في مباراته المرتقبة أمام نيجيريا، وهي المباراة الثانية رسميًّا في مسيرة صخرة دفاع المنتخب الليبي الأسبق، الذي أعاد المدرب الوطني إلى الواجهة بعد التجربة الجزائرية القصيرة التي بدأت سريعًا وانتهت سريعًا.

في فبراير الماضي، أبدى المدير الفني السابق، جلال الدامجة، استياءه من رغبة اتحاد الكرة خصم جانب من مرتباته الشهرية السابقة هو وزملائه، وفي أكتوبر 2017، طالب بمستحقاته المالية المتأخرة لأول مرة، ليظل ينادي بحقوقه حتى الآن، وتبقى نجاحاته هو والمريمي مقتصرة على تقديم نتائج جيدة ملموسة في بعض المباريات، لكنها لم تتوج بأي إنجاز، بعكس المرجيني الذي أخفق في النتائج ومن ثم الاقتراب من وداع التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا المقبلة.

مباراة سابقة بين منتخب ليبيا وغينيا الاستوائية (أرشيفية : الإنترنت)