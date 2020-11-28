«الاتحاد» يحشد نجومه لاستقبال «هورسيد» الصومالي

فريق الاتحاد (فيسبوك)

يخوض نادي «الاتحاد» الليبي الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، لقاء الذهاب أمام فريق «هورسيد» الصومالي.

تأتي المباراة في إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

فريق «الاتحاد» أجرى معسكرًا خارجيًّا بمصر بقيادة المدرب البرتغالي دا كوستا؛ استعدادًا للمواجهة، وخضع لتدريبات مكثفة نتيجة لقصر مدة الاستعداد للبطولة.

وخاض فريق «الاتحاد» معسكرًا تدريبيًّا محليًّا بطرابلس، حيث واصل تدريباته بملعب النادي بقيادة مدربه البرتغالي دا كوستا بلاعبين محليين كانوا مزيجًا بين عنصري الخبرة والشباب.

وخاض الفريق أول تجربة ودية له أمام «مختلط أندية مصراتة» بملعب طرابلس وتفوق بنتيجتها بهدفين لصفر، أحرزهما كل من علي مادي ومحمد زعبيه.