«الأهلي بنغازي» يقترب من مواجهة «الترجي» التونسي في دوري الأبطال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 28 نوفمبر 2020, 01:26 مساء
الأهلي بنغازي في الاجتماع الفني (الصفحة الرسمية عبر فيسبوك)

بات فريق «الأهلي بنغازي» على مقربة من التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري الأبطال لكرة القدم الأفريقية، بسبب غياب باقي أعضاء فريق «ميكيلي» الإثيوبي، حيث حضر للقاهرة 11 لاعبًا فقط، على خلفية الأوضاع الأمنية في إثيوبيا.

هذا العدد وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لن يسمح لهم بإجراء المباراة المقرر لها اليوم السبت، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لنادي «الأهلي بنغازي» عبر «فيسبوك».

وحال استمرار الوضع على ما هو عليه سيصبح «الأهلي بنغازي» في طريق مفتوح إلى ملاقاة فريق «الترجي» في الدور التالي. يأتي هذا بجانب غياب ممثل وفد الفريق الإثيوبي عن الاجتماع الفني الخاص ، أمس الجمعة، وحضر ممثلو النادي الأهلي، وطاقم التحكيم ومراقب المباراة.

ووفقًا للوائح المعتمدة دوليًّا سيدخل فريق «الأهلي بنغازي» ملعب المباراة في الساعة المحددة من قبل «كاف» للتأكيد على بروتوكول حضور الفريق داخل أرضية الميدان والانتظار لمدة 15 دقيقة وإطلاق صافرة النهاية في حال عدم تواجد المنافس بعد مدة الانتظار المقررة ليعلن حكم المباراة تأهل فريق «الأهلي بنغازي» إلى الدور التالي.

«الأهلي بنغازي» سيصطدم في الدور التالي بفريق «الترجي» التونسي، حيث ستكون مباراة الذهاب يوم 22-23 ديسمبر في مصر والعودة في تونس 5 أو 6 يناير 2021 قبل الدخول لدوري المجموعات والخاسر يلعب في دور الـ32 التالي لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الغلاف الجوي للأرض كان سميًّا
علوم وتكنولوجيا
ليفربول يبحث الهروب بقمة «البريميرليغ» أمام برايتون
رياضة عالمية
إيران تتهم الإسرائيليين باغتيال عالم نووي بارز وتتوعد بالانتقام
دولى
أسعار الذهب تقترب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر
اقتصاد
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة
رياضة عالمية
السودان تشيع جثمان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في جنازة مهيبة
عربى
رحيل «سفير» الطفولة و«ديزني» ليبيا الفنان عبدالله كريستا
ليبيا
بنتاغون: نحو 10 آلاف مقاتل أجنبي انخرطوا في الصراع الليبي حتى نهاية سبتمبر
ليبيا
صنع الله يحذر من توقف إنتاج النفط حال المساس بالإيرادات المحتجزة لدى حسابات ...
ليبيا
«كورونا» يهيمن على عيد الشكر في أميركا.. وأوروبا تخفف القيود
دولى
ردا على بيان «الوطنية للنفط».. الكبير: المؤسسة لم تورد 3.2 مليار دولار من ...
ليبيا
بعد تعذر وصول الطاقم الفني الجديد.. فوزي العيساوي يقود تدريبات «النصر»
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مناعة تلقائية لدى بعض الأشخاص ضد «كورونا»