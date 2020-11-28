«الأهلي بنغازي» يقترب من مواجهة «الترجي» التونسي في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي في الاجتماع الفني (الصفحة الرسمية عبر فيسبوك)

بات فريق «الأهلي بنغازي» على مقربة من التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري الأبطال لكرة القدم الأفريقية، بسبب غياب باقي أعضاء فريق «ميكيلي» الإثيوبي، حيث حضر للقاهرة 11 لاعبًا فقط، على خلفية الأوضاع الأمنية في إثيوبيا.

هذا العدد وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لن يسمح لهم بإجراء المباراة المقرر لها اليوم السبت، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لنادي «الأهلي بنغازي» عبر «فيسبوك».

وحال استمرار الوضع على ما هو عليه سيصبح «الأهلي بنغازي» في طريق مفتوح إلى ملاقاة فريق «الترجي» في الدور التالي. يأتي هذا بجانب غياب ممثل وفد الفريق الإثيوبي عن الاجتماع الفني الخاص ، أمس الجمعة، وحضر ممثلو النادي الأهلي، وطاقم التحكيم ومراقب المباراة.

ووفقًا للوائح المعتمدة دوليًّا سيدخل فريق «الأهلي بنغازي» ملعب المباراة في الساعة المحددة من قبل «كاف» للتأكيد على بروتوكول حضور الفريق داخل أرضية الميدان والانتظار لمدة 15 دقيقة وإطلاق صافرة النهاية في حال عدم تواجد المنافس بعد مدة الانتظار المقررة ليعلن حكم المباراة تأهل فريق «الأهلي بنغازي» إلى الدور التالي.

«الأهلي بنغازي» سيصطدم في الدور التالي بفريق «الترجي» التونسي، حيث ستكون مباراة الذهاب يوم 22-23 ديسمبر في مصر والعودة في تونس 5 أو 6 يناير 2021 قبل الدخول لدوري المجموعات والخاسر يلعب في دور الـ32 التالي لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».