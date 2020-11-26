فيروس «كورونا» يضرب 4 لاعبين من «الأهلي طرابلس»

تدريبات الأهلي طرابلس. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة 4 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي طرابلس»، بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك بعد إيجابية عينة التحليل الذي خضع له اللاعبون.

وقالت التقارير وفقًا لموقع «ريميسا»، إن اللاعبين الأربعة المصابين بفيروس «كورونا» هم محمد الغنودي وعبدالله جديدو وربيع اللافي وعبدالله بلعم.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون للعزل المنزلي خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتلقوا العلاج اللازم وفقًا للبروتوكول الصحي المتبع من السلطات الصحية.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي طرابلس»، تدريباته الجماعية، تحت قيادة مدربه التونسي، جلال القادري، وذلك بمعسكره الداخلي المقام حاليًا، تحضيرًا للكونفيدرالية.