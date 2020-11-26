«دولي ألعاب القوى» يطلب من ليبيا الالتزام بتطبيق نظامها الأساسي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 26 نوفمبر 2020, 06:22 مساء
الأمين العام للاتحاد الليبي لألعاب القوى وليد إمبارك. (إنترنت)

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لألعاب القوى، وليد إمبارك، أنه تقدم بشكوى للاتحاد الدولي لألعاب القوى ضد إجراءات تحديد الموعد الانتخابي للاتحاد الليبي، ومضمونها أن إعلان المكتب التنفيذي فتح باب الانتخابات في 10 ديسمبر المقبل يعد مخالفًا للنظام الأساسي لأنه لم تتم الموافقه عليه في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد.

وأضاف مبارك في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن رسالة الاتحاد الدولي لألعاب القوى طالبت بضرورة الالتزام بدقة بجميع الأحكام الواردة في دستور الاتحاد، وعدم مخالفته، وأن الفترة الانتخابية تنتهي في الخامس من يناير 2021.

ومن ضمن ما جاء في رد الاتحاد الدولي: «تلقينا معلومات بخصوص عقد الجمعية العمومية المنتخبة لاتحادكم، ونحن قلقون للغاية بشأن هذا الوضع، ونود أن نعلمكم أنه، يجب الالتزام وبدقة بجميع الأحكام الواردة في نظامكم الأساسي».

وفيما يتعلق بعقد الجمعيات العمومية فإنه وفقًا لسجلاتنا التي تتبع المعلومات الواردة في التقرير السنوي لاتحادكم عن العام 2019، فمن المقرر عقد الجمعية العمومية لاختيار اتحادكم في الخامس من يناير 2021، لذا نطلب توضيح هذا الأمر من جميع أصحاب المصلحة في اتحادكم.

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