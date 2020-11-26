نجم «الأهلي طرابلس» السابق: بعض الأندية السبب في كوارث الكرة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 26 نوفمبر 2020, 06:06 مساء
جمال أبونوارة . (إنترنت)

قال المدرب والمحلل واللاعب السابق في «الأهلي طرابلس» والمنتخب الوطني لكرة القدم، جمال أبونوارة، إن الضرورة تتطلب أن يتقدم مجموعة من نجوم الكرة الليبية السابقين للترشح لاتحاد الكرة، وتقديم قائمة من مجموعة من الرياضيين القدامى.

وقال في تصريحات إذاعية لقناة «الشبابية» إن اتحاد الكرة لا يعمل بالمعايير إطلاقًا في اختيار المدربين، وإن هناك عبثًا في طريقة العمل، وإن بعض الأندية هي سبب ما يحصل من عبث وكوارث في الكرة الليبية.

وأكد أن هناك شخصًا يسافر منذ 6 سنوات مع المنتخب في جميع رحلاته الخارجية دون معرفة ما الدور الذي يقوم به.

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