توصيات وحلول في ختام حلقة نقاش «من أجل مستقبل أفضل للكرة الليبية»

حلقة نقاش «من أجل مستقبل أفضل للكرة الليبية». (إنترنت)

شهدت قاعة كلية طرابلس للعلوم والتقنية، أمس الأربعاء، انعقاد حلقة نقاش تحت عنوان «من أجل مستقبل أفضل لكرة القدم الليبية»، بتنظيم النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين والاتحاد العربي لأكاديميات ومدارس كرة القدم بمشاركة نخبة من المدربين واللاعبين والإعلاميين والأكاديمين.

وطرحت خلال حلقة النقاش عديد الآراء والحلول، وأدار حلقة النقاش الخبير في مجال القوانين واللوائح أحمد اليزايدي، الذي استهل حلقة النقاش بمساعدة من اللاعب الدولي عادل خزام، وعزالدين بلعيد مدير إدارة التدريب والتطوير بقناة «ليبيا الرياضية».

واستهل اللاعب الدولي علي الأسود لاعب فريق «الأهلي طرابلس» والموثق الرياضي حلقة النقاش بتقديم لمحة تاريخية عن كرة القدم الليبية ومراحلها المختلفة، التي تميزات بعديد العقبات منذ العشرينيات وحتى الآن.

واقترح اللاعب الدولي السابق لفريق «الأهلي طرابلس» والمنتخب الوطني الشيخ أبوبكر بن إبرهيم، طرح الحلول الناجحة بدل السلبيات؛ لأننا نعرف السلبيات ولابد من وجود حلول، كما قدم أحمد اليزيدي عديد الملاحظات المهمة للرفع من قيمة الرياضة الليبية حتى يبقى الأمل، والقيام بمبادرة جديدة تطوعية بعيدة عن المؤسسات الحكومية، ولا نكتفي بالنقد.

وتابع أنه من الواجب أن نقف مع الرياضة؛ لأننا نحن أبناء الرياضة، والتركيز على تطوير كرة القدم، وعلينا مراجعة أنفسنا والسلبيات، وما نشهده من الإخفاقات سببها عدم الاستقرار الإداري وتغاضي المسؤولين عن الرياضة واعتبارها شيئًا ثانويًّا، وغياب رؤية واضحة أو استراتيجية واضحة مستمرة.

وتحدث الحكم الدولي السابق مصطفى الجربي عن مستقبل كرة القدم الليبية، وعدَّد أسباب الإخفاقات، ومن بينها عدم استمرار الإدارة والاتحادات المتعاقبة والبنى التحتية، وعدم وجود مدن رياضية جديدة أسهم في تدني المستوى والإخفاقات.

أما سالم المغربي إحدى الخبرات الليبية في مجال الإدارة فقال: «إن أسباب الإخفاق واضحة وهي عدم الاستقرار والمحصاصة وغياب المعايير وعدم استقرار الدوري». أما المدرب الوطني عبد الروؤوف بنور، فقال: «عدم وجود المسير القادر على تطوير اللعبة والأندية الليبية هي أيضًا مساهمة في الإخفاقات وتدهور كرة القدم الليبية».

وقدم الإعلامي الرياضي الصديق قواس، عدة نقاط للجنة الصياغة، ومن بينها عدم تبني الدولة الرياضة، وعدم وجود الإدارة الحكيمة في الأندية، وعدم الاستفادة من الخبرات الليبية، وعدم وجود الرجل المناسب في المكان المناسب، وليس عيبًا الاستعانة بالخبرات الأجنبية في ظل عدم وجود الخبرات الليبية في مركز اتخاذ القرار.

ووضع الإعلامي هيثم العائب النقاط على الحروف من خلال الضعف إلاداري وعدم تصحيح مسار كرة القدم الليبية. أما اللاعب الدولي عادل خزام فقال إن من أسباب تدهور كرة القدم الليبية وجود أندية كبيرة، وبالتحديد أربعة أندية وهي أقوى من الاتحاد العام.

وطلب المدرب الوطني محمد أحميدة، في مداخلة له، بوقفة احتجاجة ضد من أضروا بالرياضة الليبية، مؤكدًا أنه لا يثق أن المسؤولين سيهتمون بتوصيات الحلقة.