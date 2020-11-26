بطولة جديدة لـ«فروسية قفز الحواجز» ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 26 نوفمبر 2020, 11:11 صباحا
جانب من منافسات سابقة في الفروسية (أرشيفية : الإنترنت)

تنظم رابطة فروسية قفز الحواجز ببنغازي اليوم الخميس، بطولة جديدة لفروسية قفز الحواجز للفئات الثلاث الناشئين وارتفاع حواجزها 80 سنتيمتر، والمتوسطة 100 سنتيمتر، والكبار 120 سنتيمترا.

وعلمت «بوابة الوسط» أنه تم تشميل لجنة تحكيم للبطولة برئاسة طارق الشيخي وعضوية ناصر العبدلي وعبدالعزيز القداري، ولجنة تحكيم الميدان برئاسة وايد النايلي وعضوية يوسف بعيو وصالح نجم نورالدين طرن، وحكما ميدان التسخين برئاسة معتز الشيخي وعضوية وائل العنيزي.

يذكر أن رابطة فروسية الحواجز ببنغازي نظمت الفترة الماضية بطولة ناجحة بمشاركة أبرز الفرسان ببنغازي.

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