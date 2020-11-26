عزالدين القاضي: ما يقدم من الدولة لـ«الأولمبية الليبية» لا يتجاوز مليوني دينار

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 26 نوفمبر 2020, 12:33 صباحا
عزالدين القاضي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية. (إنترنت)

أعرب عزالدين القاضي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية، ورئيس الاتحاد الليبي للمبارزة، عن تعجبه لعدم دعوة محسن السباعي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، للجمعية العمومية عند توليه رئاستها لأربعة أشهر.

وقال القاضي، فى تصريحات إذاعية لقناة «الوطنية»، إن بعض الاتحادات اشتكت من تدخلات نائب رئيس الأولمبية فى عملها وأن حديثه غير منطقى. 

وأكد أن اجتماع مجلس «الأولمبية» كان مثمرًا وفيه إيجابيات عديدة، خاصة بما يتعلق بعمل الأولمبية الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الاتحادات الأخيرة التى تم تشكيلها لعدة ألعاب تم إحالة اعترافات اتحاداتها الدولية للجنة الأولمبية المعنية بتشكيل الاتحادات وليس لهيئة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن ما يقدم من الدولة للأولمبية الليبية لا يتجاوز مليوني دينار فقط.

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