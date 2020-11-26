محسن السباعي يكشف أسباب خلافه مع رئيس «الأولمبية الليبية»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 26 نوفمبر 2020, 12:26 صباحا
محسن السباعي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية. (إنترنت)

قال محسن السباعي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، إن أسباب خلافه مع رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق، هو الخلاف على تشكيل الاتحادات الرياضية الأخيرة، والانفراد بالقرارات، حيث إن بعض القرارات من اختصاص مجلس الإدارة. 

وقال السباعي، في تصريحات إذاعية لقناة «الشبابية» إنه لم يدخل مقر الأولمبية منذ 8 أشهر، معربًا عن أسفه على تجاوز الميثاق الأوليمبي، وأن الجهة الأولمبية جهة أهلية ولا يحق لها تأسيس اتحادات جديدة، وهو اختصاص لهيئة الشباب والرياضة.

كما أكد أنه لا يستغرب صدرو أية قرارات ضده في الفترة المقبلة، وأنه مستاء من بعض الشائعات التي تلاحقه.

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