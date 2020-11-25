ليبيا تواجه أوغندا في «عالمية شطرنج الاحتياجات الخاصة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 05:44 مساء
أبطال شطرنج ليبيا (إنترنت)

يتجدد الموعد اليوم، الأربعاء، مع مباريات الجولة الخامسة لبطولة العالم لشطرنج ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويواجه منتخب ليبيا المصنف 59 في البطولة في هذه الجولة نظيره منتخب أوغندا تصنيف 56.

وفي المواجهات الليبي عادل عون يلتقي الأوغندي مازيرا تصنيف 1362، وعبدالمنعم خليفة يتبارى مع ماكسيمان، واللاعبان دون تصنيف، ومعمر موسى يلتقي تامبوزي واللاعبان دون تصنيف، ومحمد الهدار يواجه مواسينقا تصنيف 1351.

وفي أبرز مواجهات هذه الجولة لقاء المتصدرين ألمانيا وروسيا وكلاهما بثماني نقاط، ومباراة بولندا 2 والهند 1، وكلاهما بسبع نقاط، وبولندا 1 بسبع نقاط تلتقي الفلبين 1 بست نقاط، وأوكرانيا 1 تلتقي روسيا 3 وكلاهما بست نقاط.

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