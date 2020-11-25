الأهلي طرابلس يلتقي وديا أبوسليم استعدادا لأفريقيا

فريق الأهلي طرابلس (فيسبوك)

يلتقي وديًّا فريق «الأهلي طرابلس» الأول لكرة القدم السبت المقبل وفريق نادي «أبوسليم»، أحد فرق الدوري الممتاز.

تأتي المباراة استعدادًا للفريقين قبل الدوري الليبي الممتاز وقبل مواجهة «الأهلي طرابلس» الأفريقية في «الكونفدرالية»، حيث يدرس اتحاد الكرة انطلاق الموسم الجديد في الثامن من ديسمبر المقبل.

وقد أعفت القرعة الممثل الرابع فريق «الأهلي طرابلس» من خوض مباريات الدور التمهيدي، في انتظار المتأهل من مباراتي «الاتحاد المنستيري» و«فاسيل كانيما» الإثيوبي.

تعد هذه هي ثالث مباراة ودية لفريق «الأهلي طرابلس» بعد عودة نشاطه، حيث استقبل في طرابلس الأسبوع الماضي فريق «باميندا» الكاميروني في مباراتين وديتين، خسر الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف وتعادل في الثانية سلبيًّا.

من جهته خاض فريق «أبوسليم»ر مباراة ودية مع فريق «مختلط أندية مصراتة»، وانتهت لصالح «أبو سليم» بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

وستكون لفريق «الأهلي طرابلس» في الثاني والسادس من شهر ديسمبر المقبل مباراتان وديتان مع فريق «سان بيدرو» العاجي ضيف «الزعيم»، الذي سيصل ليبيا في الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري.

فريق أبوسليم (فيسبوك)