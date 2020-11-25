بعثة الاتحاد تصل مصر قبل مواجهة هورسيد الصومالي في الكونفدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 02:16 مساء
بعثة الاتحاد تصل مصر (فيسبوك)

وصلت بعثة نادي الاتحاد الليبي لكرة القدم أمس الثلاثاء إلى مصر، للدخول في معسكر قصير قبل مواجهة هورسيد الصومالي يوم السبت المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الأفريقية في مصر.

فريق «الاتحاد» يخوض هذا الموسم منافسات «الكونفدرالية»، حيث اكتفى بإقامة معسكر تدريبي محلي بطرابلس، وواصل تدريباته بملعب النادي بقيادة مدربه البرتغالي دي كوستا وبلاعبين محليين وقائمة محلية بامتياز، هي مزيج بين عنصري الخبرة والشباب تحت قيادة نجمه وهدافه المخضرم محمد زعبيه.

خاض الفريق أول تجربة ودية له أمام «مختلط أندية مصراتة» بملعب طرابلس تفوق بنتيجتها بهدفين لصفر، أحرزهما كل من علي مادي ومحمد زعبيه، وسيستقبل «الاتحاد» يوم السبت المقبل منافسه فريق «هورسيد» الصومالي ضمن ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية.

بعثة الاتحاد تصل مصر (فيسبوك)
فريق الاتحاد (فيسبوك)
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