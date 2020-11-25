اتحاد كرة اليد يختار رؤساء اللجان ويرسم ملامح الموسم الجديد

جانب من اجتماع اتحاد كرة اليد (فيسبوك)

اختار الاتحاد الليبي لكرة اليد رؤساء اللجان التي تمت تسميتها في اجتماع مجلس الإدارة الأخير، حيث تم تكليف كل من الدكتور عبدالكافي عبدالعزيز لرئاسة اللجنة الفنية.

أيضا تم اختيار مفتاح العريبي لرئاسة لجنة تعديل لائحة كرة اليد، وأحمد اليزيدي لرئاسة لجنة تعديل النظام الأساسي، بحسب ما ذكرته صفحة اللجنة الإعلامية لكرة اليد عبر «فيسبوك».

وكان مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة اليد قد عقد اجتماعا على مدى يومي الأحد والإثنين الماضيين، وأصدر العديد من القرارات، من بينها تشكيل لجنة لتعديل النظام الأساسي للاتحاد، ولجنة لتعديل اللائحة المنظمة لنشاط كرة اليد.

أيضا لجنة فنية لمناقشة مشاركة منتخب الشباب في بطولة أفريقيا، وتوفير كل الإمكانات للاستعداد لهذه المشاركة، مع إلغاء الموسم الرياضي 2018/2019، والاستعداد لانطلاق الموسم الجديد 2020/2021.

كما أقامت دورات للإداريين والحكام والمدربين على مستوى اتحادات المناطق، على أن تقام دورة قبل انطلاق نشاط الموسم الجديد للإداريين.

وقبل انطلاق مسابقات الفئات السنية تم الاستقرار على بدئها في النصف الأول من يناير المقبل، بينما دوري فئة الكبار ينطلق في النصف الأول من شهر فبراير المقبل 2021.

وتتولى لجنة المسابقات تنسيق ذلك مع اتحادات المناطق، وتقام نهائيات الفئات السنية في بداية شهر أبريل المقبل، على أن تقام نهائيات الكبار في النصف الأخير من شهر يونيو المقبل، ونهائي الكأس في بداية شهر يوليو المقبل.

مفتاح العريبي (فيسبوك)

عبدالكافي عبدالعزيز (فيسبوك)

أحمد اليزيدي (فيسبوك)