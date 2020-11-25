سوف الجين لـ«بوابة الوسط»: أدوات ومعدات رياضية في طريقها إلى أندية رفع الأثقال

عبدالمنعم سوف الجين (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لرفع الأثقال، عبدالمنعم سوف الجين، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن المكتب التنفيذي للاتحاد سيعقد مساء اليوم الأربعاء اجتماعا عاديا بصالة اجتماعات نادي بنغازي الجديدة، لمناقشة العديد من المواضيع التي تهم رياضة رفع الأثقال الليبية.

وأضاف سوف الجين أن الاتحاد العام سيقدم الجمعة المقبل دعما للأندية المهتمة باللعبة من ملابس وأحذية ومعدات خاصة بلعبة رفع الأثقال، بهدف إحداث تنشيط عام في تلك الأندية، وحتى تستعد بشكل جيد للمنافسات على مختلف الأصعدة.

يشار إلى أن المكتب التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال اعتمد في اجتماعه السابق اللوائح الفنية للعبة وعرض النشاط السنوي وتم غلق الحساب الختامي وجمد عضوية قرابة 28 ناديا من غير الملتزمين بالمشاركة في نشاط الاتحاد.