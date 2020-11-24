بعثة الاتحاد تتجه إلى القاهرة استعدادا لمواجهة هورسيد الصومالي بالكونفدرالية.. وتعلن قائمة الفريق

تدريبات فريق الاتحاد. (المركز الإعلامي)

توجهت بعثة فريق الاتحاد لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة فريق هورسيد الصومالي، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب المقاولون العرب.

وتضمنت قائمة فريق الاتحاد المختارة من قبل المدير الفني البرتغالي دا كوستا اللاعبين: محمد ﺍﻟﻔﺮﺟﺎﻧﻲ، معاذ اللافي، ياسين عبود، ناجي دراء، عبدالعزيز الصويعي، أحمد فكرون، عبدالرحيم التريكي، عمر الخوجة، المهدي الهوني، طلال فرحات، بشير الكرامي.

كما تضمنت القائمة أيضًا اللاعبين: علي محمد مادي، عبدالمالك عبيد، مروان الصويعي (سوانقا)، ربيع الشادي، علي منصور سلامة، صهيب بن سليمان، محمد مخلوف عاشور، حسن الماتا، جعفر جبودة، سند بن علي، مؤيد القريتلي، عمران سالم التاورغي، ﻳﻮﺳﻒ كارة، جهاد شلدون، معاذ عيسى، ومحمد زعبيه.