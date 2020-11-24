فريقان من جامعة طرابلس في «شطرنج الجامعات الأفريقية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 09:24 مساء
لاعبو الشطرنج الليبي. (إنترنت)

 

أكد المشرف الفني لمنتخب جامعة طرابلس للشطرنج هاشم النعمي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» مشاركة جامعة طرابلس في بطولة الجامعات الأفريقية للشطرنج، التي ستقام عبر الإنترنت يومي 28 و29 نوفمبر الجاري بفريقين «ذكور وإناث».

وأوضح أن منتخب الذكور يضم اللاعبين محمد السوري وعبدالسلام نقيطة وعبدالله الفيتوري وعادل كعبار ومحمد دورار، ومنتخب الإناث تشكل من اللاعبات إبرار سالم وأميرة عبدالقادر ونيروز البدوي وعائشة أبوالواليد ونادين الزرقاني وأمامة مصطفى.

يشار إلى أن منتخب جامعة طرابلس للشطرنج سبق له المشاركة منذ أسابيع في «عالمية الجامعات للشطرنج».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كونتي يدمر حلم إريكسن في «إنتر ميلان»
رياضة عالمية
لطمات كبرى لغوارديولا بعد إعلان مشروعه مع السيتي في 2023
رياضة عالمية
الأمم المتحدة: تدابير الحجر المنزلي زادت من حوادث العنف ضد النساء
دولى
بابا الفاتيكان يتحدث للمرة الأولى عن اضطهاد الصين لـ«الإويغور» المسلمين
دولى
هليل رابين ترفض الخدمة في جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي
دولى
القريو لـ«بوابة الوسط»: القرقني جاهز للدفاع عن لقبه العالمي «مستر أولمبيا» في ...
رياضة محلية
ترامب يوافق على نقل السلطة إلى بايدن لكنه يرفض الإقرار بهزيمته
دولى
بالصور.. منتخب الشباب يواصل تدريباته بمعسكر طبرق وسط الأمطار الغزيرة
رياضة محلية
استعدادًا للموسم الكروي.. «الاتحاد المصراتي» يعلن عن حارس مرماه الجديد
رياضة محلية
العنابي الإرهابي المطلوب دوليا على رأس تنظيم القاعدة «المغاربي»
عربى
شقيق ديانا «غير راضٍ» عن تحقيق «بي بي سي» حول مقابلتها الشهيرة
ثقافة وفن
تغييرات في قيادات شركات النفط وراء محاولة اقتحام مقر «المؤسسة» بطرابلس
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا «كورونا» أخطر على الرجال من النساء؟