فريقان من جامعة طرابلس في «شطرنج الجامعات الأفريقية»

لاعبو الشطرنج الليبي. (إنترنت)

أكد المشرف الفني لمنتخب جامعة طرابلس للشطرنج هاشم النعمي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» مشاركة جامعة طرابلس في بطولة الجامعات الأفريقية للشطرنج، التي ستقام عبر الإنترنت يومي 28 و29 نوفمبر الجاري بفريقين «ذكور وإناث».

وأوضح أن منتخب الذكور يضم اللاعبين محمد السوري وعبدالسلام نقيطة وعبدالله الفيتوري وعادل كعبار ومحمد دورار، ومنتخب الإناث تشكل من اللاعبات إبرار سالم وأميرة عبدالقادر ونيروز البدوي وعائشة أبوالواليد ونادين الزرقاني وأمامة مصطفى.

يشار إلى أن منتخب جامعة طرابلس للشطرنج سبق له المشاركة منذ أسابيع في «عالمية الجامعات للشطرنج».