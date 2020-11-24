اتحاد الكرة يدعو لاجتماع الجمعية العمومية بعد طول انتظار

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 03:23 مساء

دعا الاتحاد الليبي لكرة القدم الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع العادي الأول للعام 2020 يوم الثلاثاء، الموافق 22 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمدينة البريقة في رأس لانوف.

يذكر أن هذا الاجتماع هو أحد مطالب أندية الممتاز منذ فترة وتم تأجيله عدة مرات، ومن المتوقع أن يناقش هذا الاجتماع عديد الملفات التي تخص كرة القدم الليبية ومن بينها آليات الدوري الليبي الممتاز والموعد المحدد لانطلاقته، وكذلك مناقشة إخفاقات المنتخب الوطني، بحسب الصفحة الرسمية للاتحاد عبر «فيسبوك».

يتضمن جدول الأعمال عرض رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم ومناقشتها، وعرض أنشطة الاتحاد والميزانية العامة، وعرض انضمام عضو للجمعية العمومية، وعرض المقترحات المقدمة من قبل الأعضاء وكذلك المقدمة من أعضاء ومجلس الإدارة وتشكيل لجنة للانتخابات وأخرى للاستئناف، وكل ما يستجد من أعمال.

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