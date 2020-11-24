اللجنة الأولمبية واتحاد الشرطة يناقشان إطلاق رياضة المناطيد

اجتماع الأولمبية واتحاد الشرطة (صفحة الأولمبية على «فيسبوك»).

استقبل رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، أمس الإثنين، كلًّا من العميد عدنان علي التريكي رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي.

شمل الاجتماع العقيد عزالدين أبو الهول الأمين العام للاتحاد، والعميد عبد الباسط عبد الجليل رئيس جهاز الشرطة الزراعية، ورئيس الاتحاد الليبي للرياضات الجوية لؤي الجطيلي، بحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية على «فيسبوك».

تم خلال اللقاء مناقشة فكرة إطلاق رياضة المناطيد والخطوات الأولية التي من شأنها أن تجسده على أرض الواقع تحت مظلة اللجنة الأولمبية الليبية وبتنفيذ مباشر من الاتحاد الليبي للرياضات الجوية واتحاد الشرطة الرياضي كجهتين راعيتين مع جهاز الشرطة الزراعية، الذي بدوره سيستفيد من هذا البرنامج في كشف التعدي على الغابات وغيرها من البرامج الأخرى.

وأشاد الدكتور جمال الزروق بالفكرة واعتبرها خطوة جديدة تسجل لوزارة الداخلية واتحاد الشرطة الرياضي، وأن تكون لها مسابقات تنافسية وترفيهية.

وتبدو بوادر نجاح تطبيق هذا البرنامج مشجعة، خاصة أن المناطيد لا تكلف الكثير من المال، ومن المقرر أن يكون هناك اجتماع ثانٍ يوم الأحد المقبل حول آليات تنفيذ هذا البرنامج.

اجتماع الأولمبية واتحاد الشرطة (صفحة الأولمبية على «فيسبوك»).

اجتماع الأولمبية واتحاد الشرطة (صفحة الأولمبية على «فيسبوك»).