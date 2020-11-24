بالصور: القنطري يزور مدينة غريان وعددا من مشاريع هيئة الشباب والرياضة

القنطري يزور مدينة غريان (الصفحة الرسمية للهيئة على «فيسبوك»)

أجرى الدكتور بشير القنطري رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، أمس الإثنين، جولة تفقدية بمدينة غريان رفقة مديري الإدارات بالهيئة للوقوف على مواقع المشروعات التي ستنفذها الهيئة بالمدينة، حيث كان في استقباله عميد بلدية غريان يوسف البديري، وعدد من رؤساء المؤسسات والأندية الرياضية.

افتتح القنطري خلال الزيارة ملعب نادي ناصر الرياضي بعد عملية الصيانة والتعشيب التي أقامتها الهيئة خلال الفترة الماضية، كما تضمنت الزيارة الاطلاع على أوضاع قاعة الألعاب الرياضية بالنادي، بحسب الصفحة الرسمية للهيئة على «فيسبوك».

بعد ذلك انتقل رئيس الهيئة للوقوف على أوضاع ملعب تغرنة التابع لنادي الترابط، واطلع على أوضاع المبنى الإداري، معلنًا انطلاق عملية الصيانة والتطوير للنادي، خلال الأسبوع المقبل.

كما بحث خلال الزيارة بمقر بلدية غريان متطلبات البلدية لتطوير قطاع الشباب والرياضة، كما تمت مناقشة وضع المدينة الرياضية غريان، التي تعاني الإهمال والتهالك في بعض المرافق.

ومن جانبه أكد القنطري أنه سيتابع لحظة بلحظة مدى التقدم بالعمل، ومعالجة أي مشاكل أو عقبات للشركات المنفذة وذلك في إطار خطة الهيئة لإحياء المرافق الشبابية والرياضية خدمةً للشباب، مؤكدًا أن انتعاش المرافق الرياضية سيكون متنفسًا مهمًّا للشباب، مشيرًا إلى أهمية استمرار أعمال التطوير لكل المرافق في ليبيا.

القنطري يزور مدينة غريان (الصفحة الرسمية للهيئة على «فيسبوك»)

القنطري يزور مدينة غريان (الصفحة الرسمية للهيئة على «فيسبوك»)

القنطري يزور مدينة غريان (الصفحة الرسمية للهيئة على «فيسبوك»)

القنطري يزور مدينة غريان (الصفحة الرسمية للهيئة على «فيسبوك»)

القنطري يزور مدينة غريان (الصفحة الرسمية للهيئة على «فيسبوك»)

القنطري يزور مدينة غريان (الصفحة الرسمية للهيئة على «فيسبوك»)

القنطري يزور مدينة غريان (الصفحة الرسمية للهيئة على «فيسبوك»)