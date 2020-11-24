بالصور: تعاقدات ومدرب أحمال تونسي مع رضا عطية في «الاتحاد المصراتي»

تصعيد فريق الأواسط إلى الفريق الأول (صفحة الاتحاد المصراتي على فيسبوك)

تعاقدت إدارة نادي «الاتحاد المصراتي» مع حارس مرمى فريق «النصر» السابق عبد الرحمن الرعيض لمدة موسمين وكانت الإدارة تعاقدت وجدد ومددت عقود عدد من اللاعبين أبرزهم لاعب الوسط معتز نصر الدين معروف، الذي سبق أن لعب لـ«الشط» ونادي «الخميس».

أيضًا تم التعاقد مع مصعب محمد كيلاني لمدة سنتين وسبق له اللعب لأندية «الصداقة»، «الشرارة»، «الأهلي بنغازي»، وكذلك «النهضة»، الذي بدأ فيه مسيرته الرياضية، بحسب ما ذكرته صفحة النادي عبر «فيسبوك».

كما صعدت الإدارة عدد من اللاعبين للفريق الأول من فئة الأواسط في إطار اهتمام إدارة النادي باللاعبين الصاعدين الواعدين ليكونوا نواة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وجددت عقود المهاجم محمد عياد عبد الدائم ومحمد مفتاح البرقلي ومحمد الهادي سويسي وفرج محمد القداري ومددت عقود اللاعبين رويد عبدالناصر بن حامد وأحمد سالم الدعيكي.

كما تعاقدت الإدارة مع المعد البدني التونسي عبدالرحمن العويتي، الذي تعاقدت معه إدارة نادي «الاتحاد المصراتي» لينضم لجهاز المدرب رضا عطية في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

من جهة أخرى يواصل فريق «الاتحاد المصراتي» تدريباته الصباحية والمسائية على أرضية ملعب «الاتحاد المصراتي» بقيادة المدرب الوطني رضا عطية والطاقم المساعد له المتكون من مساعد المدرب حمادي القويري ومدرب حراس سالم الهادي وإداري الفريق عبدالحكيم عوينه ومشرف معدات محمد الدعيكي والمعد البدني التونسي عبدالرحمن العويتي.

محمد سويسي (صفحة الاتحاد المصراتي على فيسبوك)

أحمد سالم (صفحة الاتحاد المصراتي على فيسبوك)

محمد عياد (صفحة الاتحاد المصراتي على فيسبوك)

محمد مفتاح (صفحة الاتحاد المصراتي على فيسبوك)

معتز معروف (صفحة الاتحاد المصراتي على فيسبوك)

فرج محمد (صفحة الاتحاد المصراتي على فيسبوك)

المعد التونسي عبد الرحمن العويتي (صفحة الاتحاد المصراتي على فيسبوك)

الحارس عبد الرحمن الرعيض (صفحة الاتحاد المصراتي على فيسبوك)

رويد بن حامد (صفحة الاتحاد المصراتي على فيسبوك)

مصعب كيلاني (صفحة الاتحاد المصراتي على فيسبوك)