ندوة حول كرة القدم الليبية بكلية طرابلس للعلوم والتقنية

تعقد، صباح غدٍ الأربعاء، ندوة بقاعة كلية طرابلس للعلوم والتقنية تحت عنوان «من أجل مستقبل أفضل لكرة القدم الليبية» في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

تقام الندوة تحت إشراف وتنظيم النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين والاتحاد العربي لأكاديميات ومدارس كرة القدم.

يحضر الندوة نخبة من المدربين واللاعبين والإعلاميين والأكاديميين والحكام ورؤساء الأندية، بإشراف نقابة الإعلاميين الرياضيين.

وكانت النقابة أقامت في الفترة الأخيرة، وتحديدًا في التاسع من شهر نوفمبر الجاري، حلقة نقاش حول المنتخب الوطني وكرمت من خلالها عدة شخصيات رياضية.