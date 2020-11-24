الخسارة الثالثة لليبيا في «عالمية شطرنج الاحتياجات الخاصة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 12:43 مساء
أبطال شطرنج ليبيا (إنترنت)

فقد منتخب ليبيا (تصنيف 59)، أمس الإثنين، مباراته أمام كوستاريكا (تصنيف 51) في الجولة الثالثة بمونديال العالم لشطرنج ذوى الاحتياجات الخاصة عبر الإنترنت بنتيجة (1/3).

وجاء فوز ليبيا الوحيد في مباراة أمس عن طريق اللاعب محمد الهدار، على الكوستاريكي ماتريتا نويل، بينما خسر زملاؤه الثلاثة عادل عون (دون تصنيف) أمام الكوستاريكى غابريل (تصنيف 1364) وعبدالمنعم خليفة (دون تصنيف) أمام مندير (تصنيف 1164 )، ومعمر موسي أمام سوليس، بحسب ما جاء عبر موقع البطولة على «الإنترنت».

وبعد مواجهات الجولة الثالثة باتت الصدارة لفرق «بولندا 1» و«روسيا 1» و«ألمانيا» و«كرواتيا» و«الهند 1»، وبالعلامة الكاملة ست نقاط من ثلاث جولات، بينما ليبيا دون نقاط في الترتيب 58 ومن خلفها تركمستان وزامبيا.

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