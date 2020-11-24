القريو لـ«بوابة الوسط»: القرقني جاهز للدفاع عن لقبه العالمي «مستر أولمبيا» في أميركا

كمال القرقني (أرشيفية - إنترنت)

حيا رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام عادل القريو، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، المسؤولين بشركة «ليبيانا» للهاتف المحمول على دعمهم ومساندتهم للعام الثاني على التوالي بطل العالم كمال القرقني المتوج ببطولة «مستر أولمبياد» العام الماضي 2019.

وأضاف القريو أن البطل القرقني تلقى وعودًا بالدعم من رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، ومن رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق تقديرًا منهما بإنجازه العالمي وتشريفه للرياضة الليبية.

وناشد القريو جميع المهتمين بالشأن الرياضي في ليبيا للوقوف مع البطل العالمي القرقني ودعمه ماديًّا ومعنويًّا في رحلة دفاعه عن لقبه المتوج به لأن الاستعداد لبطولة «مستر أولمبيا» يتطلب مصاريف باهظة لتغطية تكاليف المعسكرات.

وعن استعداد البطل كمال القرقني لبطولة «مستر أولمبيا» لهذا العام قال القريو: «بطلنا جاهز للتحدي والدفاع عن لقبه واستعداداته بدأت بمعسكر مطول ببريطانيا تواصل لعدة أشهر، تبعه بمعسكر ثانٍ بتركيا تواصل لثلاثة أسابيع ومنذ شهر تحول لمعسكر ثالث بأميركا يتواصل حتى موعد البطولة هناك التي ستقام في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر المقبل».

وأختتم القريو قائلًا: «ستشهد البطولة منافسة قوية بمشاركة أبرز الأبطال العالميين من بينهم الليبي كمال القرقني والكويتي أحمد الشكناني والياباني ياما كيشي والروماني الفريد والإسباني أنغل الفريد والأوكراني أوليه والكوريان الجنوبيان جون كيم وسنكوان كيم و10 من أميركا وهم دكترك الويس وجونسون الوي ولونسفورد وايرلول موري وديرك اولسون وجورج بيترسون وقاي جار وشوان كلاريدا وهنري وجون جويت».

القريو مع القرقني (أرشيفية : الإنترنت)

توقيع القرقني عقد الرعاية مع شركة «ليبيانا» (تصوير الوسط)