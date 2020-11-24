نادر كارة: تشكيل لجنة لاختيار مدرب جديد للمنتخب هدفه تهدئة الرأي العام الرياضي

نجم المنتخب الليبي لكرة القدم السابق نادر كارة (أرشيفية : الإنترنت)

قال نجم المنتخب الوطني السابق لكرة القدم والمحلل الرياضي، نادر كارة، إن الهدف من تشكيل لجنة فنية لاختيار مدرب جديد للمنتخب الليبي لكرة القدم هو تهدئة وإلهاء الرأي العام الرياضي.

وأشار في تصريحات لقناة " سلام"، إلى أن التعاقد مع فوزي البنزرتى منذ عام، تم في مقهى وهو موقف مهين للكرة الليبية .

وأضاف نادر كارة، أنه لابد من تكليف كفاءات أجنبية لتطوير الكرة الليبية في اتحاد الكرة للعمل كإداريين للتخطيط، مثلما فعلت دول اخرى.

واستنكر نجم المنتخب السابق، قيام اتحاد الكرة بتصعيد 59 فريق، موضحًا أن ذلك يعد كارثة حقيقية للكرة الليبية وأن ذلك ما هو إلا كسب أصوات للانتخابات القادمة ليس الا.