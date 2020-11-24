الترهوني يكشف أسباب عدم انضمام أحمد بن علي للمنتخب الوطني

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 12:19 صباحا
المهاجم الدولي الليبي أحمد بن علي (أرشيفية : الإنترنت)

قال المدير الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم، كمال الترهوني، إن مشكلة اللاعب أحمد بن علي، المحترف الليبي في صفوف كروتوني الإيطالي، وعدم التحاقه بالمنتخب، كانت بسبب كورونا والبروتوكول الصحى في ايطاليا، مؤكدا أنه لم يتم التقصير في التواصل معه.

وأضاف الترهوني، في تصريحات لقناة "سلام" أن بعض الرياضيين كانت لهم مطالب خاصة ولم يكن هناك تقصير معهم فى أي شىء، متابعًا: "قمنا بعملنا كاملا وهيئة الشباب والرياضة لم تقصر معنا".

وأشار المدير الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم، إلى أن بعض اللاعبين يتحملون المسؤولية لعدم عطائهم الجيد في المباراتين مع غيينا الاستوائية، مؤكدا أن العمل صعب في إدارة المنتخب.

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