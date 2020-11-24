قبل انطلاق الدوري.. «اتحاد الطائرة» يحدد أعداد اللاعبين بقوائم الأندية

مباراة سابقة للكرة الطائرة (إنترنت)

أرسل الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، خطابًا رسميًّا للاتحادات الفرعية التابعة له، يتضمن تحديد عدد اللاعبين بقوائم الأندية استعدادًا لانطلاق دوري الكرة الطائرة.

ووجه الاتحاد في خطابه بضرورة الالتزام بعدم قبول أى كشف حسب الفصل الأول «لائحة القيد» من المادة 8، على ألا تقل القائمة الخاصة بأى فريق عن 12 لاعبًا، وألا تزيد على 18 لاعبًا حتى يتم قبولها.

وكان رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، عدنان البكباك، أكد أن الدوري الليبي للكرة الطائرة للموسم الحالي سينطلق في موعده المحدد له 25 ديسمبر المقبل ودون تأجيل ووفق التعليمات والإجراءات الاحترازية المتبعة في مواجهة وباء «كورونا».

وأوضح البكباك، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه على جميع الأندية المشارِكة الالتزام بموعد بداية الدوري، وأن الاتحاد العام سيطبق اللوائح والقوانين على الأندية سواسية، ولن يتهاون فى اتخاذ أي إجراء بالخصوص.