استعدادًا للموسم الكروي.. «الاتحاد المصراتي» يعلن عن حارس مرماه الجديد

حارس المرمى عبدالرحمن سالم الرعيض. (إنترنت)

أعلن نادي «الاتحاد المصراتي»، التعاقد مع حارس المرمى عبدالرحمن سالم الرعيض، لينضم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد (2020 - 2020).

وذكر الاتحاد في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين، أن الرعيض يبلغ من العمر 25 عامًا ولعب سابقًا مع أندية «الأهلي بنغازي» و«النصر».

يأتي ذلك في ظل مواصلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الاتحاد المصراتي» تدريباته التي تقام بشكل يومي على ملعب النادي بقيادة المدرب الوطني رضا عطية والطاقم المساعد له.

واستأنف «الاتحاد المصراتي» تدريباته الجماعية يوم الإثنين الماضي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد يوم 8 يناير المقبل.