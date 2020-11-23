بعد الاستغناء عنه.. رسالة وداع من يحيى الزليطني لجماهير «الأهلي طرابلس»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 نوفمبر 2020, 09:28 مساء
يحيى الزليطني. (إنترنت)

وجه اللاعب يحيى الزليطني، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي طرابلس»، رسالة وداع لجماهيره بعد انتهاء مسيرته مع النادي الذي قرر الاستغناء عنه لعدم الحاجة إلى مجهوداته خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي «الأهلي طرابلس» برئاسة ساسي بوعون، أصدر قرارًا بفسخ التعاقد مع يحيى الزليطني بالتراضي بين الطرفين، بناء على توصية من التونسي جلال القادري، المدير الفني للزعيم.

وقال الزليطني، في رسالته التي نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «جماهير الأهلي طرابلس الوفية.. اليوم أختتم مشواري في النادي، أغادركم حاملًا ذكريات ودروسًا لا تحصى تعملتها.. إن أحسنت فمن الله.. وإن أسأت أو أخطأت فمن نفسي».

وتابع اللاعب: «أتقدم بجزيل الشكر لكل مَن كان يقف إلى جانبي في النادي.. وأخيرًا شكرًا لكل مشجع أهلاوي ساندني وقال كلمة طيبة في.. وإن شاء الله القادم أفضل وصفحة وبداية جديدة على أمل مواصلة المسير وتحقيق مزيد النجاحات.. أحمد الله وأشكره».

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