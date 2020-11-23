ليبيا تخسر أمام الإكوادور في «عالمية شطرنج» الاحتياجات الخاصة

منافسات الشطرنج الليبي (إنترنت)

فقدت ليبيا مباراتها أمام الإكوادور في الجولة الثانية خلال المنافسات القائمة عبر الإنترنت من منافسات البطولة العالمية للشطرنج لذوي الاحتياجات الخاصة بنتيجة «0/4».

خسر عادل عون أمام الإكوادورى كارزون تصنيف 1647، وعبدالمنعم خلف أمام ديلقادو تصنيف 1243، ومعمر موسى أمام نيفارز تصنيف 1250، ومحمد الهدار أمام جاكوم تصنيف 1549، بحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للبطولة على «الإنترنت».

خسرت ليبيا مباراة الجولة الأولى من البطولة أمام فرنسا بنتيجة «0/4» بالانسحاب، وبعد الجولة الثانية باتت الصدارة لفرق بولندا 1 وروسيا وأوكرانيا 2 وبولندا 2 وألمانيا وروسيا 3 وتركيا 1 وفيتنام وأوكرانيا 1 وبولندا 3 والمجر والهند وأوكرانيا برصيد أربع نقاط لكل منها.

يشار إلى أن البطولة تقام منافساتها بمشاركة 60 فريقا، وتعد ليبيا ممثل العرب الوحيد في البطولة العالمية.