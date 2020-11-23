ليبيا تخسر أمام الإكوادور في «عالمية شطرنج» الاحتياجات الخاصة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 23 نوفمبر 2020, 03:27 مساء
منافسات الشطرنج الليبي (إنترنت)

فقدت ليبيا مباراتها أمام الإكوادور في الجولة الثانية خلال المنافسات القائمة عبر الإنترنت من منافسات البطولة العالمية للشطرنج لذوي الاحتياجات الخاصة بنتيجة «0/4».

خسر عادل عون أمام الإكوادورى كارزون تصنيف 1647، وعبدالمنعم خلف أمام ديلقادو تصنيف 1243، ومعمر موسى أمام نيفارز تصنيف 1250، ومحمد الهدار أمام جاكوم تصنيف 1549، بحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للبطولة على «الإنترنت».

خسرت ليبيا مباراة الجولة الأولى من البطولة أمام فرنسا بنتيجة «0/4» بالانسحاب، وبعد الجولة الثانية باتت الصدارة لفرق بولندا 1 وروسيا وأوكرانيا 2 وبولندا 2 وألمانيا وروسيا 3 وتركيا 1 وفيتنام وأوكرانيا 1 وبولندا 3 والمجر والهند وأوكرانيا برصيد أربع نقاط لكل منها.

يشار إلى أن البطولة تقام منافساتها بمشاركة 60 فريقا، وتعد ليبيا ممثل العرب الوحيد في البطولة العالمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

30 عاما في عالم المصارعة لـ«أندرتيكر»
رياضة عالمية
محمد رمضان يثير الجدل بعد انتشار صوره مع مشاهير إسرائيليين
ثقافة وفن
إيقاف أحمد أحمد 5 سنوات.. وتغريمه 200 ألف فرنك سويسري
رياضة عالمية
لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» فعال بنسبة 70% للوقاية من «كوفيد-19»
دولى
إبراهيموفيتش يقود ميلان لاستعادة صدارة الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«آبل» تطلق تحديثا يشكل إزعاجًا لـ«فيسبوك»
علوم وتكنولوجيا
وليامز تدعو الليبيين إلى مواجهة «من يحاربون» لإبقاء الوضع في البلاد دون تغيير
ليبيا
«عكس التيار» مع محمد زيدان - الحوار السياسي معضلة التوافق والتصويت عبر «زوم»
فيديو
خيار المقاطعة سلاح المكتوين بنيران غلاء السلع في البلديات الليبية
ليبيا
من هو ملادينوف المرشح لمنصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا؟
ليبيا
بيانات «المركزي»: 969 مليون دينار لمجابهة «كورونا» حتى أكتوبر الماضي
ليبيا
نزاع دولي على كعكة إعادة الإعمار في ليبيا مع التفاؤل باستقرار الأوضاع
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على سعر لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كورونا» قبل طرحه بالأسواق