الأهلي بنغازي يحدد موعد وملعب موقعة ميكيلي الإثيوبي بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 نوفمبر 2020, 12:22 صباحا
تدريبات الأهلي بنغازي. (المركز الإعلامي)

حدد نادي الأهلي بنغازي، موعد مباراة فريقه الأول لكرة القدم، خلال منافسات دوري أبطال أفريقيا، حينما يستضيف نظيره ميكيلي الأثيوبي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "فيسبوك"، أن ملعب بتروسبورت بالقاهرة سيحتضن المواجهة المرتقبة بين الفريقين، وذلك على تمام الثامنة مساء بتوقيت ليبيا يوم السبت المقبل الموافق 28 نوفمبر 2020، بدون حضور جماهيري.

ويتطلع لاعبو الجزارة لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الذهاب بالقاهرة قبل مباراة العودة المقرر إقامتها بالعاصمة الإثيوبية أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر الجاري.

وفي حالة نجاح الأهلي بنغازي، في تخطي الدور التمهيدي وتجاوز الفريق الأثيوبي، فإنه ستنتظره مواجهة نارية أمام فريق الترجي التونسي، الذي يضم المحترف الليبي الدولي حمدو الهوني.

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