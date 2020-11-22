بالصور.. لجنة تقييم تتفقد 3 ملاعب بمدينة الخمس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 22 نوفمبر 2020, 10:53 مساء
لجنة تقييم تتفقد 3 ملاعب بمدينة الخمس . (إنترنت)

قامت لجنة الملاعب اليوم الأحد، بزيارة مدينة الخمس، لتفقد الملاعب بها التابعة للمنطقة الغربية برئاسة عبدالمولي المغربي، والحكم الدولي السابق عبدالفتاح التريكي وباسط كريفه عضو اللجنة.

ورفق اللجنة الحكم السابق ورئيس هيئة الرياضة فرع الخمس، الهادي عويلي، الذي أكد في تصريح إلى "بوابة الوسط" أنه تم زيارة ثلاثة ملاعب وهي المدينة الرياضية وملعب نادي الريف وملعب نادي الخمس الحاراتي.

وأبدت اللجنة بعض الملاحظات وستقوم بزيارة أخرى لإمكانية اعتماد ملعب أو أثنين وهناك احتمالية كبرى بعدم اعتماد ملعب المدينة الرياضية بالخمس نتيجة عدم الاهتمام بها والأهمال من الجهات المختصة بسبب عدم دفع رواتب العاملين بها منذ سنة 2014.

وقال "عويلي" عن نشاط الفرع إنه تجري حاليا دوري للخمسيات بمشاركة واسعة من شباب المنطقة والمناطق المجاورة.

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