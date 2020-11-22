مصراتة تحتضن اجتماع «عمومية اللجنة الأولمبية»

اجتماع «عمومية اللجنة الأولمبية». (إنترنت)

عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، اليوم، اجتماعه العادي بصالة اجتماعات اللجنة الأولمبية بشارع عمر المختار بطرابلس، برئاسة الدكتور جمال الزروق، وبحضور 13 عضوا، وغياب أربعة أعضاء صلاح مهني وسالم موسى ومحمد أبوسيف وعواطف أبوشويشة.

وعلمت «بوابة الوسط» أنه تم الاتفاق على العديد من النقاط، من بينها إحالة جميع الشكاوى المعروضة في الاجتماع إلى الجمعية العمومية للجنة الأولمبية واعتماد الاتحادات الرياضية الجديدة «الريشة الطائرة والملاكمة والإسكواش والترايثلون والتجديف»، وفيما يخص الرياضات الإلكترونية تقبل عضويتها في الجمعية العمومية ولا يحق لها التصويت.

وتمت الموافقة على فتح مكاتب خدمية للجنة الأولمبية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية، وأيضا فتح فرع للأكاديمية الأولمبية بالمنطقة الجنوبية، واتفق أيضا على تخويل رئيس «الأولمبية» الدكتور جمال الزروق، وإدارة الاستثمار بمتابعة المشاريع الاستثمارية للجنة الأولمبية.

ووافق مجلس الإدارة أيضا على إضافة تسمية لشعار «الأولمبية الليبية»، وأيضا الميزانية التقديرية المقترحة للعام 2021، وأيضا شراء سيارات لمديري المكاتب.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام، خالد الزنكولي، وعضوية وليد مبارك وعلي زايد، لمتابعة نشر وتأسيس ألعاب الكاراتيه الموحد، والتيك بول والبارا بول وكرة القدم الاستعراضية ولعبة الخماسي.

وبخصوص الاجتماع القادم للجمعية العمومية تم الاتفاق على عقده بمدينة مصراتة يومي 26 و27 ديسمبر القادم.