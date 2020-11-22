«كورونا» يضرب الأهلي المصري مجددا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 04:07 مساء
محمد شريف (أرشيفية : الإنترنت)

كشف مهاجم الأهلي المصري محمد شريف عن إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، حيث أكد اللاعب العائد من إعارة لنادي إنبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» إصابته، قائلا: «إيجابية عينة كورونا.. الحمد لله».

ووضع شريف اسمه بين نجوم الكرة المصرية أخيرا، بعد أن انضم إلى صفوف المنتخب الوطني المصري، على خلفية منافسته في الموسم على لقب هدافي الدوري، ووجد شريف في معسكر «الفراعنة» الذي خاض مباراتي توجو بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2022.

دفع المدير الفني لمنتخب مصر حسام البدري بشريف في لقاء العودة بالعاصمة التوجولية لومي، بعد أن شهدت صفوف الفريق نقص عدد كبير بسبب إصابات «كورونا»، وسجل شريف أول أهدافه الدولية في مباراة توجو بالجولة الرابعة، التي فاز بها «الفراعنة» بثلاثية مقابل هدف واحد.

شارك شريف في تدريبات الأهلي فور عودته إلى صفوف الفريق الأحمر بعدما انتهت إعارته في صفوف إنبي، حيث يستعد الأهلي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، ليكون بذلك شريف ثالث اللاعبين إصابة بفيروس «كورونا» في صفوف الأهلي بعد محمود عبدالمنعم كهربا وصالح جمعة.

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