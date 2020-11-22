ختام «فروسية الحواجز» بطرابلس

جانب من منافسات الفروسية (فيسبوك)

اختتمت أمس، السبت، بميدان الفروسية بطريق المطار بطرابلس بطولة فروسية قفز الحواجز، التي تميزت بالتنظيم الجيد والمشاركة الفعالة، وبروز عدد من المواهب الواعدة التي ينتظرها مستقبل واعد متى وجدت العناية والرعاية والاهتمام.

البطولة شهدت مشاركة 208 فرسان، مثلوا أندية المستقبل وتسونامي والبتول والمغيرات والمصباح والنواصي والشموخ والقادسية والفارس وجنزور وشباب طرابلس والأصالة وفرسان ليبيا وشباب طرابلس والقادة والمغرب العربي وشباب جنزور، وفي مباراتي أمس جاءت النتائج على النحو التالي:

الهديلي بطلا للمبتدئين

توج بأول الترتيب في بطولة المبتدئين فارس أبطال ليبيا محمد الهديلي مع جواده سهول بزمن 11.77 ثانية، وجاء ثانيا فارس المغيرات محمد عبدالله مع فرسه ابتسامة بزمن 13.59 ثانية، وثالثا فارس القادة أمير شوبانة مع جواده بشاير الخير بزمن 14.16 ثانية، ورابعا فارس الأصالة عبدالله المحيشي مع جواده قينيس وبزمن 14.86 ثانية، وخامسا فارس مثلت جهاد ناصر مع فرسه البطله وبزمن 15.93 ثانية، وسادسا فارس جنزور معز النجار مع فرسه أم الخير الزمن 16.28 ثانية، وسابعا فارس شباب جنزور عبدالرحمن الأجطل مع فرسه جميلة الزمن 16.93 ثانية، وثامنا فارس القادسية حذيفة الأجطل مع فرسه كويلتي الزمن 17.25 ثانية.

الأمين بطلا للكبار

توج بمباراة الفئة الكبيرة فارس الشمس رامي الأمين مع جواده كوبر، اجتاز الحواجز دون أخطاء الزمن 67.90 ثانية، وجاء ثانيا فارس تسونامي عبدالجواد عبدالحميد، اجتاز الحواجز بأربعة أخطاء الزمن 68.44 ثانية، وثالثا فارس البتول محمد النعاس مع جواده كيا روج، اجتاز الحواجز بأربعة أخطاء الزمن 72.48 ثانية، ورابعا فارس العاصمة عبدالوهاب مليطان مع جواده جارمن، اجتاز الحواجز بأربعة أخطاء الزمن 74.51 ثانية، وخامسا فارس شباب طرابلس عبدالعظيم مليطان مع جواده ليزا، اجتاز الحواجز بأربعة أخطاء الزمن 76.21 ثانية.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال عضو الاتحاد الليبي للفروسية إبراهيم عقيلة المزوغي: «إن البطولة كانت ناجحة تنظيميا وفنيا، وبرزت فيها عدة مواهب واعدة تبشر بمستقبل زاهر لفروسية قفز الحواجز».

وأشاد المزوغي بعروض الفروسية الشعبية، التي اقترب عدد المشاركين فيها إلى 5000 فارس، بعروضهم الرائعة وبزيهم التقليدي الجميل، كما تابع مباريات البطولة على مدى اليومين رئيس الاتحاد الليبي لفروسية قفز الحواجز فريد السبعي، وكان داعما للبطولة، كما شارك في تتويج المتفوقين.

جانب من منافسات الفروسية (فيسبوك)

جانب من منافسات الفروسية (فيسبوك)