محاضرة جديدة في الإعلام الرياضي بسبها

يتجدد الموعد اليوم، الأحد، بصالة التفوق بسبها، مع محاضرتين في دورة أساسيات الإعلام الرياضي التي تشرف عليها وتنظمها اللجنة الأولمبية الليبية، المحاضرة الأولى عن التحرير الصحفي الرياضي وصحافة الموبايل للمحاضر عبدالمنعم الجهيمي.

أما المحاضرة الثانية فعن التصوير الرياضي الصحفي للمحاضر محمود ارحومة، وغدا الإثنين المحاضرة الأولى عن التغطية الإعلامية للأحداث الرياضية، والمحاضرة الثانية وتطبيق عملي للتغطية الإعلامية للمحاضر عادل بن سلمي.

ويشهد الثلاثاء حوارا مفتوحا مع الإعلامي الرياضي القدير محمد ناجم، والحديث عن مسيرته في الإعلام الرياضي وإعطاء النصائح للإعلاميين الرياضيين الحاضرين للدورة، كما يشار إلى أن الدورة تشهد 20 مشاركا من مدن الجنوب الليبي.