موضوعات متعددة على طاولة «الأولمبية الليبية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 22 نوفمبر 2020, 03:00 مساء

يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية، اليوم الأحد، اجتماعا عاديا بقاعة اجتماعات اللجنة الأولمبية بشارع عمر المختار بطرابلس، وعلى طاولة الاجتماع العديد من المواضيع المهمة.

من بين الموضوعات عرض أعمال مكاتب الاستثمار والمشروعات القانوني بـ«الأولمبية الليبية» لسنة 2019/2020، ومراجعة الحساب الختامي والتقرير المالي للسنة المالية المتبقية 31/12/2019 بعد فحصه ومراجعته من قبل المراجع الخارجي، تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية.

أيضا مراجعة الميزانية التقديرية للعام 2021، تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية ودراسة مقترحات إضافة تسمية على شعار اللجنة الأولمبية الليبية، والنظر في طلبات البيع أو التنازل عن أصول منقولة.

ويشمل الاجتماع عرض أعمال لجان تنقيح اللائحة المالية للجنة الأولمبية الليبية، ولجنة تنقيح النظام الأساسي، ولجنة إعداد رؤية للاهتمام بالرياضيين المتميزين، ولجنة إعداد لائحة شؤون الموظفين، ولجنة إعداد الهيكل التنظيمي.

 ويتناول الاجتماع عرض الاتحادات المنتخبة، حديثا والتأكد من تحقيقها شروط العضوية، تمهيدا لقبول عضويتها من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، وهي اتحادات التجديف والإسكواش والرياضات الإلكترونية والترايثلون والريشة الطائرة.

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