الأهلي طرابلس سلبي الأداء والنتيجة أمام باميندا الكاميروني

فريق الأهلي طرابلس (صورة مثبتة من الفيديو)

انتهت المباراة الودية الثانية بين فريق الأهلي طرابلس وضيفه فريق «باميندا» الكاميروني بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب طرابلس الدولي بحضور الجمهور الرياضي.

الشوط الأول لم يشهد أي فرص حقيقة من كلا الفريقين، وإن كان فريق «باميندا» الكاميروني أكثر ضغطًا من فريق الأهلي طرابلس على مرمى نشنوش، وقد انتهى الشوط بالتعادل السلبي دون أهداف.

حتى الشوط الثاني من اللقاء لم يكن هناك أي فرص خطيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، وقد استبدل الأهلي طرابلس وباميندا الكاميروني العديد من العناصر في الشوط الثاني، وصلت عند الأهلي إلى ثمانية لاعبين.

وكانت مباراة السبت الأولى بينهما قد انتهت لصالح فريق «باميندا» الكاميروني بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وقد كرمت إدارة الأهلي قبل بداية المباراة أحمد الزرقاني، أحد رجال العمل الإنساني، والمدرب الوطني عماد الدهماني، والمدرب الوطني سامي القعيد، وقد كرمت رابطة الخمس ساسي أبوعون تقديرًا لجهوده رئيسًا لنادي الأهلي طرابلس.

فريق باميندا الكاميروني (صورة مثبتة من الفيديو)