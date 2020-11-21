المحيشي وبالراس علي في صدارة فروسية قفز الحواجز بطرابلس

منافسات سابقة في فروسية قفز الحواجز (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت، أمس الجمعة بميدان مدرسة الفروسية بطريق المطار في طرابلس، بطولة فروسية قفز الحواجز بمشاركة كبيرة في فئات المبتدئين والناشئين والفئتين الأولى والمفتوحة مثلوا أندية «المستقبل» و«تسونامي» و«البتول» و«المغيرات» و«المصباح» و«النواصي» و«الشموخ» و«القادسية» و«الفارس» و«جنزور» و«شباب طرابلس» و«الأصالة» و«فرسان ليبيا» و«القادة» و«المغرب العربي» و«شباب جنزور.»، جاءت النتائج على النحو التالي:

فئة الناشئين

توج ببطولة الناشئين فارس نادي الأصالة المعتصم بالله المحيشي مع جواده برستيج، واجتاز الحواجز دون أخطاء وبزمن 52.68 ثانية وجاء ثانيًا فارس المصباح محمد بشير مع جواده موجة واجتاز الحواجز دون أخطاء الزمن 54.27 ثانية وثالثًا فارس العاصمة أنس النجار مع جواده مراحل واجتاز الحواجز دون أخطاء الزمن 60.61 ثانية ورابعًا فرس المصباح محمد النعاس مع جواده فتان واجتاز الحواجز دون أخطاء الزمن 61.30 ثانية وخامسًا فارس الشمس أحمد البراملي مع جواده نوزيت واجتاز الحواجز دون أخطاء الزمن 62.90 ثانية.

وسادسًا فارس القاده انيا مورلين مع الجواد نجمة واجتازت الحواجز دون أخطاء الزمن 63.32 ثانية وسابعًا فرس المغرب العربي سند الفروج مع جواده بشرى واجتاز الحواجز دون أخطاء الزمن 64.83 ثانية وثامنًا فارس شباب طرابلس سند السعداوي مع جواده بيتي واجتاز الحواجز دون أخطاء الزمن 65.99 ثانية وتاسعًا فارس المغيرات شاهين أشرف واجتاز الحواجز بأربعة أخطاء وفي زمن 50.31 ثانية وعاشرًا فارس الشموخ عبدالمالك السنوسي مع جواده الشموخ واجتاز الحواجز بأربعة أخطاء وفي زمن 53.83 ثانية.

الفئة الأولى

توج ببطولة الفئة الأولى فارس المستقبل عبدالعزيز بالراس علي مع جواده برلنت واجتاز الحواجز دون أخطاء الزمن 60.05 ثانية وجاء ثانيًا فارس الشموخ الطاهر الجراري مع جواده زهرة الشموخ واجتاز الحواجز دون أخطاء الزمن 64.52 ثانية وثالثًا فارس المصباح محمد الطويل مع جواده موعود واجتاز الحواجز دون أخطاء الزمن 64.62 ثانية ورابعًا فارس البتول عصام أبوشيبه مع جواده بيكا واجتاز الحواجز دون أخطاء الزمن 65.38 ثانية وخامسًا فارس تسونامي عبد الجواد عبدالحميد مع جواده جيسي واجتاز الحواجز دون أخطاء الزمن 66.65 ثانية.

وسادسًا فارس تسونامي عبدالله عجاله مع جواده كابيلا واجتاز الحواجز دون أخطاء الزمن 71.06 ثانية وسابعًا فارس الأصالة المعتصم بالله المحيشي واجتاز الحواجز بأربعة أخطاء الزمن 51.78 ثانية وثامنًا فارس الأصالة بشير المحيشي مع جواده توليب واجتاز الحواجز بأربعة أخطاء الزمن 57.45 ثانية وتاسعًا فارس الأصالة عبدالله المحيشي مع جواده توليب واجتاز الحواجز بأربعة أخطاء الزمن 59.44 ثانية وعاشرًا فارس القادسية ليث أبوقرين مع جواده فكتور واجتاز الحواجز بأربعة أخطاء الزمن 60.99 ثانية.

ويتجدد الموعد، اليوم السبت، في البطولة مع مباراتين المباراة الأولى للمبتدئين بنظام خروج المخطئ وارتفاع حواجزها 50/ 60 سنتم، والمباراة الثانية للفئة الكبيرة تمايز وارتفاع حواجزها 110/ 120 سنتم.