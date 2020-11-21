بيك يتحدث عن غياب الرؤية في الكرة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 21 نوفمبر 2020, 04:14 مساء
الأمين بيك (فيسبوك)

أكد رئيس نادي «المدينة» السابق، الأمين بيك، أن ما يحدث في كرة القدم الليبية هو نتاج طبيعي لحالة الاستسهال والتطاول على اللعبة، والرغبة في تقلد مناصب دون كفاءة من البعض.
 
وقال بيك في تصريحات تلفزيونية لقناة «الوسط» إن الجمعيات العمومية في الأندية ساهمت فيما وصلنا إليه من إخفاقات متتالية باختياراتها لبعض الشخصيات في الاتحادات، وكذلك الجمهور الرياضي الذي يجب عليه أن يختار الأفضل بالأندية والذي ينعكس على الاختيار في الاتحادات.

واضاف قائلاً: «غياب الرؤية والمشروع مشكلة نعانيها للمسؤول، وكذلك غياب المحاسبة، وأن إقالة اتحاد كرة وتغييره ليس هو الحل الجذري أو تغيير مدرب المنتخب، فالمشكلة أعمق بكثير».

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