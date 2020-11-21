الصداقة بشحات يستقبل الجزائري الكردي لتدريب الفريق الأول

الصداقة بشحات يستقبل الجزائري الكردي (فيسبوك)

وصل إلى مدينة شحات بالجبل الأخضر المدرب الجديد لفريق «الصداقة بشحات» أحد فرق الدوري الممتاز، الجزائري مجدي الكردي، الذي تعاقدت معه إدارة النادي لتولي تدريب الفريق الأول بالنادي.

كما وصل مع المدرب الجزائري أيضًا المعد البدني التونسي رامي بن عمر، في إطار الإعداد للموسم الجديد، المنتظر أن ينطلق بنهاية العام الجاري في موسم 2020/2021، بحسب الصفحة الرسمية للنادي عبر «فيسبوك».

وتعاقدت إدارة نادي «الصداقة» مع عديد اللاعبين الجدد، من بينهم المهاجم محمد الكوري وبشير حريق وجددت عدة عقود للاعبين السابقين بالنادي، وهم رابح بالحاج ونزار أكوارطة وإبراهيم مصباح ونعمان أبوغزالة ووائل الشرع وعاشور شقلوف.