الأهلي بنغازي يستعد لأفريقيا في القاهرة

فريق الكرة بنادي الأهلي بنغازي (فيبسوك)

يستعد فريق «الأهلي بنغازي» لمشاركته بدوري أبطال أفريقيا بإقامة معسكر خارجي بمصر يستمر إلى موعد المباراة المرتقبة أمام بطل الدوري الإثيوبي، فريق «ميكيلي» في الدور التمهيدي الأول، الذي سيكون في نهاية نوفمبر الجاري.

يقود الفريق طاقم صربي على رأسه المدرب ديجان أرسوف، وقد نجحت إدارة النادي في التعاقد مع المحترف، المهاجم الإيفواري إبراهيم واتارا لمدة موسم، قادمًا من نادي «الترجي» التونسي، بحسب الصفحة الرسمية للنادي «الأهلي بنغازي» عبر «فيسبوك».

وقد أجرى الفريق في معسكره الخارجي يوم الإثنين الماضي أول لقاءاته الودية أمام فريق «اتحاد الشرطة» المصري، وانتهت نتيجتها بهدف لكل فريق، كما خاض الفريق مباراة ودية ثانية أمام فريق «البنك الأهلي المصري» وانتهت بالتعادل السلبي.