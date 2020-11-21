النصر يصطدم ببلوزداد بعد 41 عاما.. والأهلي بنغازي في رابع مواجهة ليبية إثيوبية

الأهلي بنغازي يستعد لأفريقيا (فيسبوك)

بدأ العد التنازلي لدخول ممثلينا الأربعة في منافسات بطولتي دوري الأبطال الأفريقي والكونفدرالية، التي تخوض فرقنا المحلية غمارها للموسم الثاني تواليا دون المنافسة المحلية، التي تعد خير تحضير وإعداد وتجهيز لفرقنا قبل دخول المعترك الأفريقي الصعب. وستقص شريط مشاركاتنا الأفريقية هذا الموسم ثلاث فرق، وهي النصر والأهلي ببنغازي في دوري أبطال أفريقيا والاتحاد في بطولة الكونفدرالية، في حين أعفت القرعة الممثل الرابع فريق الأهلي طرابلس من خوض مباريات الدور التمهيدي، في انتظار المتأهل من مباراتي الاتحاد المنستيري وفاسيل كانيما الإثيوبي.

ففي دوري أبطال أفريقيا سيواجه فريق النصر فريق شباب بلوزداد بطل الجزائر، الذي سبق أن واجهه في أول ظهور أفريقي له قبل 41 عاما العام 1979، في أول مشاركة أفريقية للنصر حين اصطدم في تجربته الأولى بفريق شباب بلوزداد، الذي كان يعرف وقتها بفريق شباب بلكور، الذي تأهل على حساب النصر عقب فوزه ذهابا بالجزائر بأربعة أهداف لهدفين، ثم عاد ليفقد نتيجة لقاء الإياب ببنغازي بهدف لصفر.

ويعد فريق شباب بلوزداد ثالث فريق جزائري يقابله النصر في تاريخ مشاركاته العربية والأفريقية، حيث سبق أن التقى العام 1998 فريق اتحاد العاصمة ضمن تصفيات بطولة الأندية العربية، وتفوق الفريق الجزائري بهدف لصفر بملعبه، كما سبق لفريق النصر أن أقصى فريق شباب باتنة الجزائري من بطولة الكونفدرالية العام 2011 بفضل ركلات الترجيح، بعد أن تبادل معه نتيجة التعادل بهدفين لهدفين في الجزائر وبنغازي.

وكانت أبرز مشاركات النصر هي المشاركة الأفريقية الثالثة العام 1985، التي وصل فيها الفريق إلى الدور قبل النهائي ومشاركته العام الماضي، التي وصل فيها إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، وتعد المشاركة المرتقبة هي الثالثة تواليا على مستوى دوري الأبطال الأفريقي، أما منافسه فريق شباب بلوزداد الجزائري فقد شهد الموسم الماضي آخر ظهور أفريقي له، حيث غادر سباق الكونفدرالية من الدور الثاني أمام فريق بيراميدز المصري بعد تعادله بالقاهرة بهدف لهدف وخسارته على ملعبه بهدف لصفر.

الأهلي بنغازي أمام ميكيلي

وأوقعت القرعة فريق الأهلي ببنغازي في مواجهة فريق ميكيلي الإثيوبي، وهي أول مواجهة تجمع الأهلي بممثل للكرة الإثيوبية، وتعد المشاركة الأفريقية للأهلي العام 2014 من أبرز وأقوى مشاركاته، حين وصل الفريق إلى دوري المجموعات في أقوى بطولاتها، وهو دوري أبطال أفريقيا، بينما كان آخر ظهور لفريق الأهلي ب على الواجهة الأفريقية خلال العام الماضي، حين غادر الدور 32 مكرر من بطولة الكونفدرالية أمام فريق نصر حسين داي الجزائري، أما منافس الأهلي ب فريق ميكيل كييما الإثيوبي فهو سيسجل ظهوره الثاني على التوالي في دوري أبطال أفريقيا، حيث سبق خلال مشاركته الأفريقية الأولى الموسم الماضي أن غادر السباق الأفريقي مبكرا من الدور الأول أمام فريق كاتو سبورت بطل غينيا الاستوائية، الذي فاز ذهابا بغينيا بهدفين لهدف وتعادل إيابا بأديس أبابا بهدف لهدف.

وسبق لثلاث فرق ليبية أن أقصت ثلاث فرق إثيوبية من سباق ومنافسات بطولات الأندية الأفريقية، حيث كان فريق التحدي أول فريق ينجح في إقصاء فريق السكة الحديد الأثيوبي العام 1978، كما نجح فريق الاتحاد في التأهل على حساب سان جورج الإثيوبي العام 1992، وكان فريق النصر آخر فريق ليبي ينجح في إقصاء فريق البن الإثيوبي العام 2003، ولم يسبق لأي فريق إثيوبي أن أقصى فريقا ليبيا طوال المواجهات السابقة.

أول مواجهة ليبية صومالية

وأوقعت القرعة فريق الاتحاد في مواجهة فريق هورسيد الصومالي في أول مواجهة ليبية صومالية على مستوى بطولات الأندية الأفريقية، وكان فريق الاتحاد أول فريق ليبي يمثل الكرة الليبية أفريقيا، حين قص شريط مشاركات فرق الأندية الليبية أفريقيا العام 1967، ويعد الاتحاد الفريق الليبي الوحيد الذي بلغ الدور نصف النهائي في بطولات الأندية الأفريقية الثلاث خلال أعوام 2000 و2007 و2010.

وكانت آخر مشاركة لفريق الاتحاد خلال الموسم الماضي، حيث شارك في بطولة الكونفدرالية، وغادر المنافسة من الدور الثاني أمام فريق حسنية أغادير المغربي بفارق الأهداف بعد أن تبادل معه نتيجة التعادل.

ويعد هدا الظهور الأفريقي هو الأول لممثل الكرة الصومالية فريق هورسيد، الذي سبق أن ظهر لأول مرة، وشارك خلال الموسم الماضي في دوري أبطال العرب في نسختها الأخيرة العام الماضي، حيث خسر نتائج مبارياته الثلاث أمام كل من فرق الزوراء العراقي بهدفين لصفر، وأمام الرفاع البحريني بخماسية، وأمام اتحاد طنجة بسداسية، وتبدو مهمة ممثل الكرة الليبية غير صعبة في بلوغ الدور الثاني الذي سيواجه فيه فريق بيراميدز المصري.

النصر يستعد لبلوزداد الجزائري (فيسبوك)