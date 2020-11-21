النصر يخسر أمام الإنتاج الحربي في مصر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 21 نوفمبر 2020, 03:56 مساء
جانب من تدريبات النصر (أرشيفية: الإنترنت)

فقد فريق «النصر» لقاءه الودي أمام مستضيفه فريق «الإنتاج الحربي» المصري بهدفين مقابل هدف. سجل هدف «النصر» اللاعب إدريس الضراط.

استعدادات «النصر» تأتي لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا، ولانطلاق الدوري الليبي.

وتسعى الإدارة الجديدة للنادي لتوفير جميع الإمكانات للفريق من أجل الظهور بشكل جيد في ثالث مشاركة له على التوالي في دوري أبطال القارة السمراء.

وتعاقدت إدارة النادي مع المدرب المصري محمد عوده، ومع عدة لاعبين محليين، بالإضافة إلى التعاقد مع محترفين أجانب، أبرزهم موسى صمب واللاعب ديلالي يالي من موريتانيا، والمدافع الجزائري محمد خثير.

وخاض الفريق مباراتين ودية في الأيام الماضية، كانت الأولى أمام فريق «العامرية» وانتهت بفوز «النصر» بثلاثية نظيفة، فيما تلقى الخسارة بهدفين لهدف أمام فريق «الإنتاج الحربي» في مصر.

ويخوض فريق «النصر» في الدور التمهيدي أول لقاء له في دوري أبطال أفريقيا نهاية نوفمبر الجاري عندما يواجه بطل الجزائر فريق «شباب بولوزداد» في ملعب «5 جويليه» بالجزائر في ذهاب الدور، وستكون مباراة الإياب في العاصمة المصرية القاهرة، بداية ديسمبر المقبل، وفي حال تأهل ممثل الكرة الليبية سيواجه الفائز من مباراة «أرمى» الرواندي أو «غور ماهي الكيني» في دور الـ32.

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