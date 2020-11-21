الأهلي طرابلس أمام باميندا الكاميروني وديا وسط دعوات أفريقية وعربية جديدة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 21 نوفمبر 2020, 03:54 مساء
منافسات سابقة للأهلي طرابلس (أرشيفية : الإنترنت)

يلتقي، اليوم السبت، فريق «الأهلي طرابلس» الأول لكرة القدم مع فريق «باميندا» الكاميروني في ثاني مباراة ودية مع الفريق.

المباراة الأولى جمعت الفريقين، الأربعاء، وانتهت لصالح فريق «باميندا» الكاميروني بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استعداد الفريقين للاستحقاق الأفريقي المقبل في «الكونفدرالية».

وبحسب الصحفة الحصرية لأخبار نادي «الأهلي طرابلس» فستكون هناك عدة مباريات مع فرق أفريقية وعربية وُجهت الدعوة لها، منها صاحب الترتيب الثاني في دوري ساحل العاج وممثلها في «الكونفدرالية» لزيارة ليبيا.

وبعد موافقته سيصل فريق «إف سي سان بيدرو» إلى طرابلس في 30 نوفمبر الجاري ليواجه «الأهلي» في مباراتين وديتين بملعب طرابلس الدولي يومي 2و6 من شهر ديسمبر المقبل.

وتعتبر المواجهات الودية فرصة لمدرب «الأهلي طرابلس» الجديد، جلال القادري، للوقوف على إمكانات الفريق الذي لديه استحقاق أفريقي بجانب الدوري الليبي.

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