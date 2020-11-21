خالد الزنكولي في اجتماع «الأولمبية الأفريقية»

خالد الزنكولي (أرشيفية : الإنترنت)

شارك المهندس خالد الزنكولي، الأمين العام للجنة الأولمبية الليبية، في اجتماع أمناء العموم لرابطة اللجان الأولمبية الأفريقية عبر تطبيق «زوم» على الإنترنت.

عُـقدت أمس الجمعة الجلسة الافتتاحية وفعاليات اليوم الأول، ويختتم الاجتماع أعماله اليوم السبت بمناقشة البنود التالية، حسب صفحة اللجنة الأولمبية عبر «فيسبوك».

مستجدات الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، ونظم الدعم المتاح على مستوى اللجنة الأولمبية الوطنية ومدى تحمل المستجدات المستقبلية، ومناقشة الاستعداد لـ«طوكيو 2020»، ولجنة مكافحة المنشطات الدولية وتوقعات ومسؤوليات الجهات الموقعة على المدونة، وتأجيل الألعاب الأولمبية للشباب وتأثير «كوفيد-19» على استضافتها.

وقال المهندس خالد: «لقد بدأنا اجتماعاتنا عبر الإنترنت عن بُـعد، وتبادلنا وجهات النظر وناقشناعديد القضايا، وسيتم تسليط الضوء على مواضيع أخرى مهمة في جلسة اليوم السبت».